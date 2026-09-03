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Cerca de 880 quilómetros separam a Plaza de San Marcelo, em León, da Plaza de los Reyes, em Ceuta. Ontem, ao final da tarde, ambas foram palco de concentrações de apoio à cidade autónoma, numa mobilização que se estendeu por várias zonas de Espanha.

Segundo o El Mundo, os protestos tinham sido classificados pelo PSOE como uma iniciativa "partidária", tendo o partido procurado desencorajar a participação. Apesar disso, autarquias de diferentes orientações políticas e cidadãos de várias sensibilidades juntaram-se às manifestações.

Em Ceuta, milhares de pessoas participaram nos protestos, incluindo deputados do PSOE. Em Madrid, a concentração terá reunido entre 50 mil e 150 mil pessoas, numa mobilização que voltou a juntar as duas principais forças da direita espanhola.

Também vários autarcas socialistas decidiram apoiar as concentrações. Entre eles estiveram os presidentes das câmaras de Gandía, na Comunidade Valenciana, e de Mérida, bem como o autarca socialista de León. A orientação da direção nacional do PSOE era não participar na convocatória da Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP), considerada pelo partido uma iniciativa partidária.

O PP contabilizou 1.996 concentrações em Espanha, 72 das quais realizadas em municípios governados pelo PSOE. A mobilização estendeu-se ainda para fora de Espanha, chegando a Bruxelas.

Nas ruas, as manifestações foram marcadas por bandeiras espanholas, pelo hino nacional e por palavras de ordem como "Ceuta não se vende!" e "Espanha defende-se". Em Ceuta, os manifestantes responderam com cartazes de agradecimento: "De Ceuta para Espanha: obrigado".

A mobilização incluiu também protestos "contra o racismo" em Madrid, na Catalunha e no País Basco. Ainda assim, segundo o jornal espanhol, a dimensão transversal das manifestações fez recordar as mobilizações contra a amnistia ocorridas no início da legislatura.

Sánchez manifesta apoio a Ceuta

Perante a dimensão dos protestos, Pedro Sánchez publicou um vídeo de apoio ao povo de Ceuta. O primeiro-ministro espanhol reconheceu que, para muitos habitantes, enquanto a normalidade não for recuperada, a resposta do Estado é considerada insuficiente.

O posicionamento surgiu depois de, durante o ato institucional do Dia de Ceuta, terem sido ouvidos assobios e gritos de demissão dirigidos ao delegado do Governo e aos ministros presentes na cidade.

A mobilização aconteceu poucas horas antes de Pedro Sánchez ter de responder no Congresso dos Deputados, onde, esta quinta-feira, será chamado a pronunciar-se sobre a situação.

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