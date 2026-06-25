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A manifestação, dinamizada pela Associação de Amizade Portugal-Cuba (AAPC) e pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), começou na Cidade Universitária em Lisboa e seguiu até à embaixada dos Estados Unidos.

Na convocatória do protesto, sob o lema “Cuba não está só! Cuba vencerá!”, as organizações promotoras partilharam várias razões que motivaram a ação.

A denúncia de “mais de 60 anos de criminoso bloqueio” dos EUA que “tem consequências dramáticas na vida do povo cubano”, das “sanções ilegais” visando empresas, bancos e outras entidades de países que queiram comerciar ou cooperar com Cuba e a defesa que “ser solidário com Cuba é respeitar a Constituição da República Portuguesa” foram alguns dos motivos mencionados.

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