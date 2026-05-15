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Os manifestantes ocupam parte da via numa ação de protesto organizada pelo movimento climático, levando ao abrandamento do trânsito nesta zona da capital.

A circulação mantém-se em funcionamento, mas com vários congestionamentos e trânsito condicionado nas principais artérias junto à Praça Francisco Sá Carneiro, conhecida como Rotunda do Areeiro. Muitos automobilistas têm manifestado o descontentamento através de buzinadelas enquanto atravessam a zona afetada pelo protesto.

Segundo informações apuradas pelo 24notícias, a manifestação está autorizada e deverá prolongar-se até ao momento em que os próprios manifestantes decidam terminá-la, ainda que, segundo a mesma fonte, o direito à circulação se sobreponha ao direito de manifestação.