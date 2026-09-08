Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Manchester City desloca-se esta noite (20h00) ao Estádio do Dragão para a primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, mas a cidade que o clube representa é muito mais do que futebol, foi foi berço da industrialização moderna, palco de movimentos sociais, pioneira dos caminhos de ferro e tornou-se uma das principais referências culturais e desportivas do Reino Unido.

Para compreender Manchester é preciso começar muito antes de Old Trafford, casa do Manchester United, ou do Etihad Stadium, dos citizens A cidade ganhou importância durante a Revolução Industrial, sobretudo através da indústria do algodão, que transformou radicalmente a economia local.

Durante o século XIX, Manchester tornou-se um dos grandes centros mundiais da indústria têxtil. A concentração de fábricas, armazéns, canais e infraestruturas ferroviárias valeu-lhe o estatuto de grande potência industrial e deu origem ao apelido de Cottonopolis, numa referência ao papel central que o algodão desempenhava na economia local.

As marcas desse passado ainda estão presentes nas ruas. Em zonas como Ancoats e Castlefield, antigos edifícios industriais, armazéns, canais e viadutos convivem hoje com restaurantes, bares, escritórios e espaços culturais. A cidade transformou antigas estruturas industriais em elementos fundamentais da sua identidade contemporânea.

Manchester foi também uma cidade pioneira nos transportes. Em 1830 abriu a estação de Liverpool Road, terminal da ligação ferroviária entre Manchester e Liverpool, considerada a primeira ferrovia interurbana a vapor do mundo destinada ao transporte de passageiros e mercadorias. A ligação permitiu aproximar a cidade industrial do porto de Liverpool e dos mercados internacionais.

Dos canais aos arranha-céus

Castlefield é talvez o melhor lugar para perceber a transformação de Manchester. Foi ali que os romanos estabeleceram, no século I, o forte de Mamucium, considerado o primeiro registo inequívoco de um povoamento na área da atual cidade.

Séculos mais tarde, o mesmo território tornou-se um dos centros da revolução industrial. O Bridgewater Canal chegou a Manchester no século XVIII para transportar carvão, enquanto o desenvolvimento posterior das redes de canais e caminhos de ferro transformou Castlefield num grande centro logístico. Hoje, o espaço é uma das zonas mais procuradas da cidade.

É uma das grandes curiosidades de Manchester, uma cidade que cresceu graças a infraestruturas destinadas ao transporte de carvão, algodão e mercadorias acabou por transformar esses mesmos canais e antigas estruturas ferroviárias em espaços de lazer e património.

A Manchester contemporânea é, por isso, uma mistura de épocas. Edifícios vitorianos e antigos armazéns convivem com arquitetura moderna, universidades, empresas tecnológicas, restaurantes, salas de concertos e novos arranha-céus. Manchester voltou a crescer fortemente no século XXI. A população passou de cerca de 423 mil habitantes em 2001 para 503 mil em 2011 e chegou aos 551938 nos censos de 2021. Em duas décadas, a cidade ganhou cerca de 129 mil residentes, um aumento superior a 30%.

E depois há o futebol

É, também, impossível falar de Manchester sem falar de futebol. A cidade é a casa de dois dos clubes mais conhecidos do mundo, Manchester United e Manchester City.

O futebol está tão profundamente associado à identidade local que Manchester alberga também o National Football Museum, instalado no centro da cidade desde 2012. O museu é responsável por uma das maiores coleções de objetos e arquivos relacionados com a história do futebol no mundo, com dezenas de milhares de peças preservadas.

A ligação ao futebol organizado é ainda mais antiga. Em abril de 1888, representantes de clubes reuniram-se em Manchester para criar a Football League, competição que viria a estabelecer um novo modelo para o futebol profissional e que se tornou uma referência para as ligas de todo o mundo.

A cidade não foi apenas espectadora dessa transformação. Os próprios clubes nasceram num contexto profundamente ligado à Manchester industrial.

A história do Manchester United começou em 1878, quando trabalhadores dos caminhos de ferro Lancashire and Yorkshire Railway formaram uma equipa chamada Newton Heath LYR.

O clube nasceu, portanto, diretamente ligado à classe trabalhadora e à expansão da rede ferroviária que estava a transformar Manchester. Em 1902, depois de atravessar dificuldades financeiras, adotou o nome Manchester United.

O clube acabaria por transformar Old Trafford num dos estádios mais reconhecidos do futebol mundial. A casa do United é um dos símbolos desportivos da cidade e tornou-se uma atração turística por direito próprio.

Manchester passou, assim, a ter uma particularidade rara no futebol europeu, com dois gigantes instalados na mesma cidade e separados por uma rivalidade que atravessa gerações.

Manchester City, o outro lado da cidade

A história do Manchester City também começa no século XIX. A origem remonta a uma equipa formada em 1880 associada à St Mark's Church, em West Gorton. O clube passou por diferentes denominações antes de se tornar oficialmente Manchester City em 1894.

A evolução do clube acompanhou a própria transformação da cidade. O City jogou em Hyde Road e, posteriormente, em Maine Road, antes de se mudar para o atual estádio, inicialmente construído para os Jogos da Commonwealth de 2002 e posteriormente convertido na casa do clube.

O crescimento desportivo das últimas décadas colocou o Manchester City entre os grandes clubes europeus. A equipa conquistou a Liga dos Campeões em 2023 e soma vários títulos ingleses, incluindo uma sequência de campeonatos que marcou profundamente a história recente da competição.

É este Manchester City moderno, habituado às grandes noites europeias, que hoje entra no Dragão para defrontar o FC Porto.

Uma cidade dividida em vermelho e azul

A rivalidade entre United e City é conhecida como Manchester Derby e remonta ao século XIX. Os clubes encontraram-se pela primeira vez em 1891, ainda antes de assumirem as identidades que hoje conhecemos.

O primeiro duelo entre Manchester City e Manchester United com as duas designações atuais aconteceu em 1903. Desde então, a rivalidade tornou-se uma das mais importantes do futebol inglês.

Durante décadas, o equilíbrio de forças oscilou. O United dominou largos períodos, especialmente a partir da segunda metade do século XX, enquanto o City atravessou períodos de menor expressão. Nas últimas décadas, contudo, o centro de gravidade do futebol de Manchester mudou significativamente.

A rivalidade deixou de ser apenas uma disputa entre dois clubes. É uma divisão cultural que se manifesta nos bairros, nos pubs, nas famílias e nas conversas quotidianas. Em dia de dérbi, a cidade ganha uma geografia própria, marcada pelo vermelho do United e pelo azul do City.

Mais do que futebol

Apesar da dimensão dos dois clubes, Manchester não vive apenas dos estádios. A cidade possui uma forte tradição musical e cultural, associada a nomes como Joy Division, New Order, The Smiths e Oasis.

Também a ciência e a educação desempenham um papel importante. A cidade é um relevante centro universitário e científico, enquanto instituições como o Science and Industry Museum preservam a memória do período em que Manchester ajudou a transformar a economia mundial.

A cultura urbana contemporânea convive com esse património industrial. Antigos espaços fabris deram lugar a galerias, bares, restaurantes, escritórios e salas de espetáculos. O resultado é uma cidade que preservou parte da sua arquitetura industrial sem ficar presa ao passado.

Talvez seja esta a melhor forma de olhar para Manchester em dia de uma noite europeia do Manchester City no Porto. A cidade que hoje estará representada no Dragão não é apenas a sede de um clube milionário e vencedor.

É uma cidade que nasceu junto a um forte romano, cresceu com o algodão, foi transformada por canais e locomotivas, protagonizou lutas políticas, criou uma das grandes tradições musicais britânicas e ajudou a profissionalizar e organizar o futebol moderno.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.