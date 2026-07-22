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O autarca de Nova Iorque (D) recuou numa das suas promessas eleitorais, que era executar o mandado de captura ao primeiro-ministro israelita emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em 2024.

Segundo Mamdani, “a minha administração analisou todas as vias disponíveis, de acordo com a legislação aplicável, para determinar se a cidade de Nova Iorque poderia executar o mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional no caso de Benjamin Netanyahu estar na cidade. É evidente que não temos autoridade legal independente para fazer cumprir este mandado”.

Apesar de não o conseguir fazer, Mamdani apela ao "governo federal para se juntar ao TPI e executar este mandato, tal como outros mandatos que o TPI tenha".

Apesar da reconhecida incapacidade de executar o mandado de captura, Mamdani também poupou nas críticas a Netanyahu, classificando-o como o “arquiteto de um genocídio horrível” contra o povo palestiniano: “Benjamin Netanyahu não é bem-vindo na cidade de Nova Iorque, assim como nenhum outro criminoso de guerra”, afirmou.

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