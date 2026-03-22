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A iniciativa, em vigor desde janeiro, destina-se a cidadãos com até 30 anos de idade, residentes em Malta há pelo menos sete anos e com carta de condução de categoria B há pelo menos 12 meses, sem registo de suspensão ou revogação.

O objetivo do programa é diminuir o número de condutores e, consequentemente, veículos a circular nas estradas maltesas. Os participantes não poderão conduzir em Malta nem noutros países durante o período de cinco anos. No final do programa, poderá ser solicitada uma nova carta de condução, mediante 15 horas de aulas numa escola licenciada.

O pagamento do incentivo é faseado em cinco tranches de 5.000 euros, sendo a primeira entregue no ato da entrega da carta, e as restantes nos aniversários da data de entrega voluntária. O programa tem um orçamento total de cinco milhões de euros e a atribuição é feita por ordem de candidatura.

Está prevista a possibilidade de cancelamento da suspensão nos 30 dias seguintes ao aniversário da entrega, mediante pagamento do saldo remanescente, com exceções para motivos de saúde, trabalho ou outros casos considerados justificados pelas autoridades.