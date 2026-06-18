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Segundo a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), entidade responsável pela gestão da área, o histórico carvalho não produziu folhas este ano, sinal inequívoco do fim do seu ciclo de vida. Especialistas apontam uma combinação de fatores para o seu declínio, incluindo sucessivos verões quentes e secos, agravados pelas alterações climáticas, bem como décadas de pressão humana sobre o ecossistema envolvente.

Com uma circunferência de cerca de 11 metros e uma copa que se estendia por 28 metros, o Major Oak atraía anualmente cerca de 350 mil visitantes, de acordo com o The Guardian. A árvore está profundamente ligada à lenda de Robin dos Bosques, sendo tradicionalmente apontada como refúgio do famoso fora-da-lei e dos seus companheiros quando fugiam do Xerife de Nottingham.

Ao longo dos séculos, o carvalho foi alvo de diversas intervenções destinadas a prolongar a sua vida. Foram instalados suportes metálicos para sustentar os ramos e algumas cavidades chegaram a ser preenchidas com betão. Contudo, especialistas admitem que algumas destas medidas poderão ter contribuído para aumentar o stress estrutural da árvore e limitar a sua capacidade natural de adaptação ao envelhecimento.

Estudos recentes revelaram ainda um sistema radicular debilitado, com raízes isoladas de um solo pobre em nutrientes e biodiversidade microbiana. Apesar dos esforços de recuperação realizados nos últimos anos, o estado de saúde da árvore continuou a deteriorar-se.

Embora já sem sinais de vida, o Major Oak permanecerá de pé. Os especialistas sublinham que a madeira morta continua a desempenhar um papel fundamental no ecossistema florestal, servindo de habitat a inúmeras espécies de insetos, fungos, aves e outros organismos.

A morte do Major Oak reacendeu também o debate sobre a proteção legal das árvores ancestrais no Reino Unido. Organizações ambientalistas alertam que exemplares centenários e milenares continuam vulneráveis à degradação ambiental, à pressão humana e aos impactos crescentes das alterações climáticas.