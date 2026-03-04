Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os resultados dos primeiros três meses confirmam que os cidadãos estão disponíveis para mudar comportamentos quando existem soluções simples, transparentes e com impacto real. O Mais Vidro, Mais Porto prova que a inovação tecnológica pode ser um motor eficaz para acelerar a reciclagem e a transição para uma economia circular", afirmou Nuno Vieira, coordenador da Plataforma Vidro+.

O projeto visa aumentar a taxa de recolha seletiva do vidro de embalagem, incentivando hábitos de consumo mais sustentáveis. Cada embalagem depositada no ecoponto verde é contabilizada e convertida em benefícios diretos para causas sociais locais. Caso a taxa de recolha atinja 75%, o valor total atribuído a instituições poderá chegar a 10 mil euros. Segundo estimativas do projeto, cada cidadão precisa apenas de depositar, em média, mais duas embalagens por mês para ajudar a atingir essa meta.

Os resultados obtidos evidenciam a capacidade do modelo de mobilizar a comunidade local e gerar impacto ambiental mensurável num curto espaço de tempo, combinando tecnologia, compromisso social e consciência ecológica. A Plataforma Vidro+ anunciou que continuará a monitorizar o projeto trimestralmente e a expandi-lo, em colaboração com parceiros institucionais e comunitários, com o objetivo de maximizar o impacto positivo no território.

