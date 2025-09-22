Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Jornal de Notícias, o tribunal considerou provadas várias infrações relacionadas com poluição sonora, sustentadas por relatórios técnicos de medição de ruído e por depoimentos de residentes. Os dados apontam para níveis de som acima dos limites legalmente permitidos, mesmo após a instalação de um limitador de volume em 2018, ano em que o prédio ainda não tinha inquilinos.

"O stress provocado pelas sucessivas noites sem dormir dificulta não só a manutenção de uma vida sexual saudável, como a própria possibilidade biológica de conceber uma vida." , lê-se num dos depoimentos incluídos no processo, citado pelo jornal.

O ruído descrito como "estrutural" era, segundo os moradores, sentido nas paredes e no chão dos apartamentos, perturbando o descanso e afetando a qualidade de vida. O tribunal entendeu que o funcionamento da discoteca, tal como estava a decorrer, violava os direitos ao repouso e à saúde dos residentes, razão pela qual determinou o encerramento do espaço.

O Kremlin abriu portas em 1987 e tornou-se um dos espaços mais icónicos da noite da capital, especialmente ligado à música eletrónica. Encerrado entre 2011 e 2016, reabriu mantendo o mesmo conceito underground e uma lotação máxima de 600 pessoas. Operava geralmente entre as 23h00 e as 06h00.

Apesar da instalação de soluções técnicas de controlo de som, a justiça entendeu que não foram suficientes para garantir o bem-estar dos moradores nas habitações que, entretanto, passaram a existir no mesmo edifício.

Com esta decisão judicial, o Kremlin junta-se à lista de espaços noturnos lisboetas a fechar, num contexto de reabilitação urbana e aumento da habitação em zonas tradicionalmente comerciais ou de lazer.

