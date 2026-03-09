Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Reiteramos que todas as medidas necessárias serão tomadas com firmeza e sem hesitações contra qualquer ameaça dirigida ao território e ao espaço aéreo do nosso país", afirmou o ministério, destacando a prontidão das forças de defesa turcas e da NATO.

Este é o segundo incidente do género em menos de uma semana. Na quarta-feira passada, Ancara também reportou a interceptação de um míssil balístico que se aproximava do espaço aéreo turco, numa operação igualmente conduzida pelos sistemas de defesa da NATO. Teerão, no entanto, negou ter lançado qualquer míssil em ambas as ocasiões.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, classificou o episódio como "grave", mas garantiu que o Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a defesa coletiva em caso de ataque armado a um membro da aliança, não está em discussão neste momento.

O incidente aumenta a tensão na região, destacando a vulnerabilidade do espaço aéreo turco e reforçando a importância da presença estratégica da NATO no Mediterrâneo Oriental.

