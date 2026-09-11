Pavlohrad assinala hoje um dia de luto pelas cinco pessoas que morreram num ataque russo ocorrido na quinta-feira. Na região de Dnipropetrovsk, os ataques fizeram, no total, sete mortos e 79 feridos.

As autoridades ucranianas acusam Moscovo de intensificar a campanha aérea contra infraestruturas civis e locais frequentados pela população.

Em Kiev, duas estações de serviço foram atingidas esta manhã nos distritos de Obolonskyi e Dniprovskyi, segundo o presidente da Câmara da capital, Vitali Klitschko. Os serviços de emergência foram mobilizados para os locais, relata o The Guardian. O ataque surge um dia depois de outra estação de serviço ter sido atingida na cidade.

O governador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, classificou o ataque como “mais um crime da Rússia contra pessoas pacíficas”, sublinhando que os alvos atingem cidadãos que “viviam, trabalhavam e criavam os seus filhos”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, acusou a Rússia de atacar de forma sistemática locais onde sabe que as pessoas estão a cumprir as rotinas diárias. Segundo o responsável, o objetivo passa por “maximizar as baixas, espalhar o medo e pressionar a sociedade ucraniana”.

O ministro considera que os ataques fazem parte de uma estratégia de coerção para “esgotar os ucranianos” e levar a Ucrânia a aceitar concessões.

Também o primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, alertou para um crescimento rápido dos ataques contra empresas e infraestruturas civis e apelou ao governo para “reagir e agir antecipadamente”.