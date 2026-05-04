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"Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que esperam o seu terceiro filho, cujo nascimento está previsto para este verão", lê-se no Instagram na família real britânica.

É ainda referido que "August (5 anos) e Ernest (2 anos) também estão muito entusiasmados com a chegada de mais um irmão à família".

Segundo a publicação, "Sua Majestade, o Rei, já foi informado e está encantado com a notícia".

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