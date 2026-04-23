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Na rede social Truth Social, Donald Trump revelou que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano vai durar mais "três semanas", após reunião na sala Oval da Casa Branca entre o presidente dos EUA, o "vice-presidente dos EUA JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador de Israel, Mike Huckabee, o embaixador do Líbano, Michel Issa, e os representantes das Altas Patentes de Israel e Líbano".

Trump escreve que "a reunião correu muito bem e que os EUA vão trabalhar com o Líbano para protegê-lo do Hezbollah".

O presidente dos EUA também olha para o futuro, onde espera "receber o primeiro-ministro de Israel 'Bibi' Netanyahu e o presidente do Líbano, Joseph Aoun".

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