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Alberto Mota, presidente da FEPODABES, sublinha que “uma única dádiva pode ajudar a salvar até três vidas” e defende que o reconhecimento e incentivos aos dadores não comprometem o caráter anónimo, gratuito e seguro da dádiva. O dirigente aponta que tais medidas poderiam fazer diferença em situações de emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos, complicações no parto e outras condições médicas.

O presidente da FEPODABES também destacou a importância da doação regular para evitar a escassez nos bancos de sangue dos hospitais. Segundo Mota, as associações de dadores têm promovido campanhas, colheitas e atividades de sensibilização em todo o país, muitas vezes substituindo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) na promoção da dádiva e disponibilizando espaços para as colheitas. No entanto, critica a burocracia e a demora nos programas de apoio financeiro atribuídos às associações, considerando-os insuficientes para a sustentabilidade do movimento associativo.

Em 2024, registou-se uma diminuição de dadores e de dádivas por mil habitantes, incluindo novos dadores. Entre 2025 e 2026, foram implementadas alterações nas regras da dádiva de sangue, segundo a FEPODABES:

A idade mínima mantém-se em 17 anos (com autorização dos pais);

Fim do limite rígido de 60 anos para a primeira dádiva;

Dadores regulares podem doar até aos 70 anos;

Redução das exclusões definitivas relacionadas com transfusões e histórico de vida no Reino Unido;

Fim da suspensão por vírus do Nilo Ocidental;

Possibilidade de comer antes da dádiva, evitando apenas refeições pesadas.

Estas mudanças tornam a dádiva “mais inclusiva, segura, simples e acessível”, mas ainda persistem desafios, como a necessidade de mais profissionais de saúde, horários alargados em hospitais e postos de colheita, agilização do atendimento e redução de cancelamentos de sessões.

A FEPODABES também destaca a digitalização do processo, com o registo de dador de medula óssea e avaliação prévia em casa, embora critique a falta de evolução do Cartão Nacional de Dador, que continua difícil de ler em hospitais e centros de saúde.

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