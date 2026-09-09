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Os trabalhos rodoviários estão a provocar fortes constrangimentos na circulação na zona da Ponte do Tâmega, com automobilistas a enfrentar mais de uma hora de espera para conseguir atravessar a estrutura.
O congestionamento ocorre numa altura em que estão previstos trabalhos de beneficiação do pavimento na EN211, com trânsito condicionado entre 7 e 18 de setembro. A Infraestruturas de Portugal recomenda aos condutores que tenham em conta os condicionamentos durante o período da intervenção.
A situação volta a evidenciar a pressão sobre esta travessia, considerada um dos principais pontos de constrangimento rodoviário entre Marco de Canaveses e Baião. Os municípios têm defendido há vários anos a construção de uma nova ponte, argumentando que qualquer acidente, avaria ou obra na atual travessia pode provocar filas durante várias horas por não existir uma alternativa próxima.
A nova Variante à EN211 Quintã/Mesquinhata, inaugurada esta semana, pretende melhorar a circulação na região e reduzir tempos de deslocação, mas não elimina a necessidade de uma nova travessia do Tâmega. O Governo reconheceu recentemente a importância dessa intervenção, embora ainda sem calendário definido para a sua concretização.
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