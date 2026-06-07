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Mais de um milhão de pessoas encheram as ruas junto à Plaza de Cibeles, uma das principais praças de Madrid, para participar numa missa campal presidida pelo Papa Leão XIV. Segundo o Vaticano e os organizadores locais, cerca de 1,2 milhões de fiéis concentraram-se na praça e nas artérias circundantes, tornando este provavelmente o maior evento da visita do pontífice a Espanha.

Uma reportagem da Reuters descreve uma multidão reunida ao longo das barreiras de segurança, agitando bandeiras e gritando palavras de apoio ao Papa enquanto este chegava ao local a bordo do papamóvel branco. Alguns participantes lançaram pétalas de flores à sua passagem.

Na homilia da celebração, Leão XIV incentivou os presentes a viverem a fé católica através da ajuda ao próximo. O Papa afirmou que Deus “se identifica com os pobres, os oprimidos, aqueles que estão sós e abandonados”.

Antes da missa, o líder da Igreja Católica recebeu simbolicamente a chave da cidade de Madrid das mãos do presidente da câmara. Na mensagem que deixou no livro de honra da cidade, expressou o desejo de que a capital espanhola “continue a ser uma cidade acolhedora e inclusiva, onde a vida social seja inspirada por genuínos valores humanos”.

A visita de Leão XIV a Espanha, que decorre entre 6 e 12 de junho, é a sua primeira deslocação a um país da União Europeia fora de Itália desde o início do pontificado. O Papa manifestou a esperança de que esta viagem possa servir de exemplo ao mundo no respeito por “cada ser humano” e apelou aos líderes políticos para que deixem de dividir os eleitorados.

O programa teve início no sábado com encontros com migrantes e pessoas em situação de sem-abrigo, seguindo-se uma vigília que reuniu cerca de 600 mil jovens em Madrid. A agenda inclui ainda passagens por Barcelona e pelas Ilhas Canárias, onde o pontífice deverá encontrar-se com pessoas que arriscaram a vida na travessia desde a África Ocidental.

Após a celebração religiosa, Leão XIV tinha previsto um encontro privado com membros da ordem religiosa agostiniana, da qual faz parte. Mais tarde, seguia-se um encontro com personalidades dos setores do entretenimento, do desporto e da cultura, num espaço de concertos situado no centro de Madrid.

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