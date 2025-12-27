Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado publicado na rede social Telegram, a empresa indicou que “o primeiro ataque deixou mais de 700 mil clientes sem energia na manhã de sábado, e outros 400 mil ficaram sem luz na região em redor da capital”, acrescentando que as equipas técnicas estavam no terreno a trabalhar para repor o fornecimento elétrico.

Os bombardeamentos afetaram também o sistema de aquecimento urbano. O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, informou que “2.600 edifícios de habitação, 187 creches, 138 escolas e 22 instituições sociais” ficaram sem aquecimento na capital ucraniana.

Ao início da noite de sábado, cerca das 19h00 locais, a temperatura em Kiev rondava um grau positivo, com previsões de descida para dois graus negativos nas horas seguintes, acompanhada de queda de neve, agravando a situação da população afetada pelos cortes de energia e aquecimento.

De acordo com informações divulgadas pela Reuters, a Rússia lançou dezenas de drones e mísseis contra Kiev durante a última madrugada. Pelo menos uma pessoa morreu nos ataques, uma mulher de 47 anos.

Durante o período de bombardeamentos, dezenas de residentes procuraram abrigo nas estações de metro da cidade, enquanto o alerta de ataque aéreo permaneceu ativo durante cerca de quatro horas.

Os ataques ocorreram na véspera de novas deslocações internacionais do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que este fim de semana deverá viajar para o Canadá e para os Estados Unidos, com o objetivo de tentar concluir um acordo de paz que ponha fim ao conflito.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.