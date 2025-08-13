Sobre o mais de três mil operacionais, pelas 21h, existiam 1100 meios terrestres e dois meios aéreos. Segundo a Proteção Civil, há nove incêndios classificados como ocorrências significativas: Moura, Vila Real, Trancoso, Sátão, Vinhais, Cinfães, Tabuaço, Arganil e Viseu.

O fogo que mobiliza mais meios é o que está a lavrar em Piódão, Arganil: estão no terreno 859 operacionais, com o apoio de 272 veículos terrestres e um meio aéreo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a falar esta noite, afirmando que “o País enfrenta dias de grande dificuldade que ainda vão ter, infelizmente, muitas incidências nas próximas horas. Podemos garantir todo o nosso empenhamento, todo o nosso dispositivo está no terreno, tem feito um esforço absolutamente notável”, disse o primeiro-ministro depois de um jantar com o Presidente da República em Faro.

“Temos todos os meios disponíveis, temos um acompanhamento que não vai deixar ninguém sozinho. Agora, evidentemente que não temos meios ilimitados e que, nos momentos de maior aperto, todos sentimos que precisamos de mais, mas temos de saber gerir”.