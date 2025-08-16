O incêndio do Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, que deflagrou na quarta-feira, em consequência de uma descarga elétrica de uma trovoada seca, mobilizava 989 operacionais e 335 meios terrestres, seguido do de Vila Boa, Sátão, na região de Viseu, Dão e Lafões, que teve início também na quarta-feira, e que empenhava 959 operacionais e 316 veículos.

As chamas em Frexes, Trancoso, na região das Beiras e Serra da Estrela, que eclodiram a 9 de agosto, eram combatidas por 445 operacionais e 147 meios terrestres, enquanto o incêndio que lavrava em povoamento florestal em Candal, na Lousã, no distrito de Coimbra, desde quinta-feira, mobilizava 330 operacionais e 108 meios terrestres.

O incêndio em Poiares, Freixo de Espada à Cinta, na região do Douro, com início na sexta-feira, empenhava 287 operacionais e 94 meios terrestres, ao passo que o fogo em Pêra do Moço, na Guarda, iniciado no mesmo dia, envolvia 235 operacionais e 85 veículos.

Já as chamas que consumiam mato em Aldeia de Sabugal, no Sabugal, distrito da Guarda, iniciadas na tarde de sexta-feira eram combatidas por 129 operacionais e 38 meios terrestres.

De acordo com a página na Internet da ANEPC, estavam no terreno a essa hora 3.374 operacionais e 1.123 meios terrestres mobilizados só para os sete maiores incêndios em curso.