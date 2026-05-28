Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O 21.º curso de formação de agentes conclui-se com a cerimónia do compromisso de honra, na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas. Fonte da PSP adiantou à Lusa que os 360 agentes afetos à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras vão iniciar de imediato um curso específico de guarda de fronteira, com a duração de quatro semanas, para entrarem ao serviço nos aeroportos no início de julho.

Segundo a PSP, este reforço integra o plano de contingência para os meses de maior afluência turística e tem como principal objetivo reduzir as filas de espera de passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen, após sucessivos constrangimentos registados nos últimos verões.

A distribuição dos novos agentes pelos aeroportos será feita da seguinte forma: 150 em Lisboa, 90 no Porto, 70 em Faro, 30 nos Açores e 20 na Madeira.

Quanto aos 210 agentes colocados no Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP justifica a decisão com o facto de ser sobretudo a partir deste comando que são mobilizados efetivos para funções na Direção Nacional, na Unidade Especial de Polícia, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), nos serviços sociais da PSP e na Polícia Municipal de Lisboa.

A corporação revelou ainda que um novo curso de formação, com 683 candidatos, deverá arrancar em junho e terminar no final de dezembro. O número fica aquém das 800 vagas inicialmente previstas, refletindo, segundo a PSP, a dificuldade persistente em atrair candidatos suficientes para a carreira policial, um problema que se arrasta há vários anos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.