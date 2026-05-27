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O estudo, desenvolvido pela NOVA Information Management School (NOVA-IMS), indica que 51% dos utentes avaliam globalmente o SNS de forma positiva ou muito positiva e 56% acredita que o sistema acompanha a evolução tecnológica na área da saúde.

No domínio da inovação digital e organizacional, os resultados são maioritariamente favoráveis: 61% dos inquiridos considera que o SNS utiliza adequadamente as tecnologias digitais e 57% entende que o sistema se adapta com rapidez a novos desafios de saúde.

A perceção muda, contudo, quando está em causa a inovação terapêutica. Apenas 34% dos utentes acredita que os doentes em Portugal têm acesso atempado a medicamentos inovadores através do SNS e só 30% considera que o sistema é rápido a incorporar novos tratamentos e tecnologias de saúde, em comparação com outros países da União Europeia.

“A população considera que o SNS está bem apetrechado para utilizar tecnologia e inovar em termos de organização, mas apenas uma minoria, à volta dos 30%, entende que é capaz de oferecer inovação terapêutica atempada, nomeadamente no acesso a medicamentos inovadores”, explicou à Lusa Pedro Simões Coelho, coordenador do estudo, sublinhando que este é um tema que “preocupa claramente a população”.

Segundo o responsável, essa preocupação ficou evidente quando os inquiridos foram confrontados com um cenário hipotético de reforço de recursos no SNS: a maioria defendeu uma divisão equilibrada entre a redução dos tempos de espera e o acesso mais rápido a medicamentos inovadores.

“O tempo de espera é o que a pessoa sente como mais premente no momento imediato”, afirmou Pedro Simões Coelho, acrescentando que o facto de muitos utentes aceitarem abdicar parcialmente da redução desses tempos para garantir acesso mais célere a tratamentos inovadores é “sintomático da importância do tema”.

Apesar das críticas, os dados mostram que 57% dos portugueses confia que o SNS conseguirá manter-se tecnologicamente atualizado nos próximos cinco anos e 89% concorda que o investimento em inovação é essencial para a sustentabilidade futura do serviço público de saúde.

O Índice de Saúde Sustentável avalia o SNS em várias dimensões, incluindo capacidade de resposta assistencial, sustentabilidade financeira, qualidade, acessibilidade e, pela primeira vez, prevenção. O estudo analisa ainda o sistema na perspetiva dos utilizadores, medindo níveis de satisfação, confiança, eficácia e identificando áreas prioritárias de intervenção.

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