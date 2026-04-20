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Segundo os dados divulgados na última semana, 36,2% dos voos registaram algum tipo de atraso ou cancelamento, o que corresponde a mais de 2,3 milhões de passageiros afetados. Embora a maioria das perturbações não dê origem a compensação financeira, mais de 63 mil viajantes encontram‑se elegíveis para indemnização devido a atrasos superiores a três horas, cancelamentos ou perda de ligações provocada por atrasos anteriores.

Comparando com o mesmo período de 2025, o relatório aponta para um aumento significativo do tráfego aéreo. Nos primeiros três meses de 2026 realizaram‑se cerca de 49770 voos, mais 11% do que no ano anterior, e viajaram 6.473.744 passageiros, um crescimento de 7%. Este aumento refletiu‑se também na subida da taxa de perturbações, que cresceu 13% face a 2025.

A TAP Portugal manteve‑se como a companhia aérea com maior volume de passageiros a partir de Portugal, transportando mais de dois milhões de pessoas no primeiro trimestre. Do total, 63% dos voos da transportadora nacional decorreram sem incidentes, enquanto 37% registaram atrasos ou cancelamentos. Mais de dez mil passageiros da TAP encontram‑se elegíveis para compensação, embora a empresa apresente uma ligeira melhoria face ao ano anterior.

No que diz respeito aos aeroportos, Faro destacou‑se como o mais pontual, com 73% dos voos a descolar sem perturbações. Seguiu‑se o Porto, com 72% de pontualidade. Já o Aeroporto de Lisboa voltou a registar o pior desempenho, com 39% dos voos afetados por atrasos ou cancelamentos, o que se refletiu igualmente no número de passageiros impactados.

Os dados agora divulgados reforçam a tendência de crescimento do tráfego aéreo em Portugal, mas também evidenciam o aumento das perturbações, que continuam a afetar uma parte significativa dos viajantes.

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