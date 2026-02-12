Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O autarca de Kiev fala num ataque massivo, nas primeiras horas desta quinta-feira, com vários edifícios da capital ucraniana a serem atingidos por ataques russos. Mais de 2.600 prédios ficaram sem luz, naquele que está a ser o inverno mais frio desde o início da guerra.

No sul, os ataques a Odessa deixaram 300 mil pessoas sem água, sendo que um edifício de apartamentos e uma infraestrutura foram atingidos, num ataque que fez um ferido. Mais a leste, duas pessoas morreram.

Os bombardeamentos continuam numa altura em que o mundo aguarda pelo terceiro encontro entre a delegação russa e a ucraniana, tendo em vista as negociações de paz.

Do lado dos Estados Unidos da América, continuam à espera que a Rússia responda à proposta para um chamado "cessar-fogo energético".

