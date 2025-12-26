Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A previsão do NWS aponta para fortes nevões na região da cidade de Nova Iorque entre o final do dia de hoje e a manhã de sábado, bem como no nordeste do país, enquanto a região dos Grandes Lagos (norte) deverá registar chuva congelante e granizo.

No sul da Califórnia (oeste) continua ativo, mas deverá perder força, um rio atmosférico que tem provocado chuvas torrenciais, inundações repentinas e alertas de deslizamentos de terra, segundo o serviço meteorológico.

Até às 18.30 horas (hora de Portugal), um total de 1364 voos tinham hoje sido cancelados e 4267 atrasados, segundo a FlightAware, num total superior a 5600.

Os aeroportos de Nova Iorque e Chicago estão entre os mais afetados, segundo a mesma fonte. Na cidade de Nova Iorque e no estado vizinho de Nova Jérsia, onde em algumas zonas são esperados até 20 centímetros de neve, as autoridades estão a aconselhar os residentes a limitarem as suas deslocações.

"Todos os nova-iorquinos devem preparar-se - evitem conduzir, se possível, e reservem mais tempo para os transportes públicos", disse o presidente da câmara cessante, Eric Adams, em comunicado.

