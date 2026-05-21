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O projeto inclui um concurso nacional dirigido a estudantes do 3.º ciclo e do ensino superior, desafiados a criar conteúdos originais em formato de texto, vídeo, ilustração ou publicação digital capazes de desmontar narrativas falsas que circulam no espaço público nacional e europeu.

Após várias sessões dedicadas à literacia mediática e ao combate à desinformação, a primeira fase do programa decorreu em 30 localidades. Nesta fase final do concurso, que termina a 24 de maio, continuam em competição 460 alunos de diferentes pontos do país.

Os trabalhos estão a ser avaliados por um painel de jurados composto por profissionais ligados à verificação de factos e ao combate à desinformação, estando o anúncio dos vencedores marcado para junho.

Ao apoiar esta iniciativa, o Parlamento Europeu sublinha o compromisso com a promoção da literacia mediática, do pensamento crítico e da cidadania democrática, consideradas competências centrais para a proteção dos valores democráticos europeus.

Segundo o comunicado, o combate à desinformação é uma prioridade da União Europeia, que tem vindo a reforçar instrumentos em áreas como a regulação das plataformas digitais, a transparência eleitoral, a proteção do jornalismo e do pluralismo dos media, a monitorização de campanhas de desinformação e o reforço da literacia mediática e digital.

A iniciativa conta com o apoio do Parlamento Europeu em Portugal, da Comissão Europeia em Portugal e da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade.

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