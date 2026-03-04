Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito da operação de repatriamento desencadeada pelo agravamento do cenário de insegurança no Golfo, este voo trouxe 122 portugueses.

À chegada, no aeroporto, em declarações aos jornalistas, um dos portugueses relatou que foi rapidamente contactado pelos serviços consulares portugueses, apesar de não ser residente nos Emirados Árabes Unidos.

"Fui logo contactado", afirmou. O cidadão explicou ainda que conseguiu regressar a Portugal com meios próprios e que informou o consulado da sua viagem, de modo a libertar o seu lugar num futuro voo para outro português.

Governos de vários países europeus, incluindo Espanha, também estão a realizar repatriamentos próprios, na sequência da escalada militar desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, e da subsequente resposta iraniana, que levou ao cancelamento da maioria dos voos na região e à limitação da circulação no espaço aéreo.

