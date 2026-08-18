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Em Torre de Moncorvo, o fogo que deflagrou no sábado mantém duas frentes ativas de grandes dimensões e mobiliza mais de 400 bombeiros, apoiados por quase 135 veículos e três meios aéreos, de acordo com a CNN Portugal.

Em Santo Tirso, no distrito do Porto, cerca de 200 bombeiros combatem um incêndio que começou ontem ao final da tarde, com o apoio de mais de 60 viaturas. O meio aéreo que estava empenhado na operação foi entretanto desmobilizado.

Em Arouca, distrito de Aveiro, estão mobilizados mais de 300 bombeiros, apoiados por uma centena de meios terrestres e cinco meios aéreos.

Entretanto, alguns dos incêndios que mobilizaram os meios de emergência nos últimos dias foram dominados. Em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, o fogo que lavrava desde domingo à tarde e tinha várias frentes ativas foi dado como dominado.

A nova ignição registada na noite de segunda-feira em Vila Flor, no distrito de Bragança, entrou esta manhã em fase de resolução. Também os incêndios que deflagraram na segunda-feira em Lamego, no distrito de Viseu, e em Sobrado, no concelho de Valongo, foram dados como dominados.

No caso de Valongo, sete pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio: cinco bombeiros e dois civis. Um bombeiro e um civil sofreram ferimentos graves.