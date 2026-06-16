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A prova tem início marcado para as 9h30 e dá oficialmente começo à 1.ª fase dos exames nacionais, que continuam a ter peso simultâneo na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior. Ao longo dos próximos dez dias de exames, são esperados mais de 73 mil rapazes e quase 93 mil raparigas.

De acordo com dados do Ministério da Educação, dos 166.339 alunos inscritos nos exames nacionais, 93.596, o equivalente a 56%, indicaram como objetivo o prosseguimento de estudos no ensino superior.

O dia de hoje é também marcado pela realização do exame nacional de Economia A, do 11.º ano, que começa às 14:00 e conta com pouco mais de 17 mil estudantes inscritos.

Uma das principais novidades deste ano prende-se com o processo de avaliação das provas. Apesar de os exames continuarem a ser realizados em papel, a correção será feita, pela primeira vez, em formato digital. Os alunos mantêm a escrita manual das respostas, mas estas serão registadas em folhas específicas que depois serão digitalizadas, permitindo aos professores corretores avaliar as provas através de uma plataforma digital.

Ficam excluídos deste novo modelo os exames de Geometria Descritiva A e de Desenho A, que mantêm os procedimentos tradicionais, sem alterações no formato de realização ou correção.

A 1.ª fase dos exames nacionais decorre entre 16 e 26 de junho, seguindo-se a 2.ª fase, agendada para o período entre 16 e 22 de julho. As classificações da 1.ª fase serão conhecidas a 14 de julho, estando o início das candidaturas ao ensino superior previsto para 20 de julho. Os resultados das colocações serão divulgados a 23 de agosto.

Para o próximo ano letivo, as instituições públicas de ensino superior disponibilizam 78.283 vagas, mais 1.465 do que no ano anterior. Destas, 56.790 destinam-se ao Regime Geral de Acesso, enquanto 21.493 vagas são reservadas aos Regimes e Concursos Especiais.

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