Os fogos, em Alvito da Beira e Sobreira Formosa e em Atalaia, provocaram danos em barracões, palheiros, arrecadações e na floresta, mas não há registo de habitações destruídas ou de feridos.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em Alvito da Beira e Sobreira Formosa mobilizava 632 operacionais, apoiados por 203 veículos. O fogo em Atalaia envolvia 198 operacionais e 67 veículos.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, o primeiro incêndio deflagrou às 16:05 de segunda-feira, enquanto o segundo começou às 19:26.

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, confirmou à Lusa que os dois incêndios continuavam ativos durante a manhã, embora a situação estivesse mais calma após o trabalho desenvolvido durante a noite e o início da manhã.

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