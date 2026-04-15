Os registos revelam uma realidade persistente no sistema prisional português, onde também se incluem condenados por condução sob efeito de álcool ou drogas e por condução perigosa, segundo dados citados pelo Público.

Entre os reclusos, 442 estavam a cumprir pena por condução sem habilitação legal, 152 por condução sob influência de álcool ou substâncias estupefacientes e 137 por condução perigosa.

O jornal exemplifica ainda com o caso de um recluso identificado como João (nome fictício), detido pela 17.ª vez por conduzir sem carta, tendo sido condenado a um ano e oito meses de prisão após um historial de reincidência no mesmo crime.

Em 2025, as autoridades contabilizaram mais de 37 mil infrações relacionadas com este tipo de ilícitos.

Apesar de uma redução face a 2016, quando o número de reclusos por crimes rodoviários ultrapassava os 1200, estes continuam a representar uma fatia significativa da população prisional.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.