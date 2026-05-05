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Mais de 700 operacionais de seis países europeus participam, entre hoje e quinta-feira, em Viseu, no exercício “PT EUMODEX 2026”, que simula um incêndio rural de grande dimensão com rápida propagação e forte impacto em áreas florestais e zonas habitadas.

Organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões, em articulação com o consórcio internacional EUMODEX e no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o exercício envolve operacionais do Chipre, Chéquia, Espanha, França, Polónia e Portugal.

A iniciativa pretende testar a cooperação e coordenação entre equipas, definir processos e modelos de comunicação e melhorar as capacidades operacionais.

Devido ao exercício, há possíveis restrições de trânsito em algumas zonas, como o Campo de Viriato, recinto da Feira de São Mateus, onde estarão instalados os oito módulos internacionais, compostos por equipas e veículos.

Portugal participa com bombeiros, outros agentes de proteção civil, forças de segurança e ainda comunidades locais, escolas, institutos, juntas de freguesia e escuteiros, que serão envolvidos em alguns cenários.

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