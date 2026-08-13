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A Gira é gerida pela EMEL, a empresa municipal que gere a mobilidade de Lisboa e que, este ano, está a registar “uma vaga de criminalidade mais agressiva, focada não só na destruição de docas e equipamento, mas também no furto de bicicletas”.

O Município de Lisboa avançou à agência Lusa que a vaga de crimes é “violenta, gratuita e inesperada, através da destruição de tampas, cablagens e sensores eletrónicos”, tendo “um efeito devastador na disponibilidade do serviço”. A autarquia garantiu ainda que a “grande maioria” das bicicletas furtadas é recuperada no próprio dia, com recurso a um GPS que existe no equipamento.

“Tudo isto causa, naturalmente, graves prejuízos e constrangimentos aos utilizadores da rede Gira”, afirmou a autarquia, detalhando que, entre 2017 e 2025, foram reparados mais de 12 mil equipamentos vandalizados, num prejuízo que, até ao momento, “ultrapassa os três milhões de euros”.

Gonçalo Reis, vice-presidente da Câmara de Lisboa com o pelouro da Mobilidade, afirmou que os atos de vandalismo impactam negativamente a qualidade do serviço, realçando que as bicicletas partilhadas são usadas diariamente por milhares de pessoas.

“Vamos continuar a investir na rede e vamos aumentar a fiscalização para garantir que quem utiliza o sistema de bicicletas Gira continua a contar com uma boa oferta de bicicletas partilhadas na cidade”, garantiu o autarca.

O vereador do PCP, João Ferreira, pediu esta semana explicações ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre o que considera "graves problemas" no funcionamento da rede Gira. O comunista garante que há docas e estações danificadas ou desligadas, bicicletas estragadas, falhas na aplicação e no atendimento telefónico e ausência de resposta a reclamações.