Mais de dois mil operacionais combateram mais de 60 fogos durante o dia desta segunda-feira, em Portugal.

Quais os dados concretos?

2.236 operacionais estiveram no terreno a combater 63 incêndios em todo o território do continente português;

711 meios terrestres envolvidos e 19 meios aéreos no combate aos fogos;

O maior incêndio regista-se em Vila Real, que foi combatido por 456 operacionais, juntamente com 150 meios terrestres e sete meios aéreos.

Que medidas estão previstas?

O Presidente do Turismo do Norte, Luís Pedro Martins, esteve em contactos com o Governo português nos últimos dias, para conseguir uma linha de crédito para empresas afetadas por incêndios.

Em entrevista à TSF revelou que os apoios estão "por horas" e deverão ser 90% a fundo perdido.

"As linhas de apoio vão ter (e a expectativa é essa) instrumentos financeiros que possam chegar 90% a fundo perdido, que possam ascender a alguns milhares de euros por candidatura. (...) A informação que temos é que está, eventualmente, por horas o anúncio destas medidas", disse Luís Pedro Martins, salientando que as empresas afetadas não terão prazo para recuperar totalmente.

"Não sabemos quando é que vão voltar a recuperar", disse.

Houve corte de estradas?

Sim.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), no dia de hoje, 4 de agosto, devido à ocorrência de incêndios rurais, teve registo dos seguintes condicionamentos à circulação rodoviária: