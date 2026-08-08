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Os concelhos abrangidos pelo nível máximo de alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda quase todos os restantes concelhos do país em perigo muito elevado ou elevado, com exceção de algumas zonas junto ao litoral dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa e Setúbal.

O perigo de incêndio rural é determinado pelo IPMA através de cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. A avaliação tem em conta a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a quantidade de precipitação registada nas 24 horas anteriores.

Para hoje, o IPMA prevê nebulosidade nas regiões Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de precipitação, enquanto no Sul o céu deverá estar pouco nublado.

As temperaturas máximas vão chegar aos 38 graus em Évora e Beja. Faro deverá atingir os 35 graus, Lisboa os 33 e o Porto os 26.

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