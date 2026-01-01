Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a GNR explica que "no período entre as 00h00 do dia 27 de dezembro de 2025, e as 23h59 do dia de ontem, 31 de dezembro de 2025" iniciou-se a fase 'Ano Novo em Segurança' com "41 220 condutores fiscalizados, dos quais, 244 conduziam com excesso de álcool e, destes, 165 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 86 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".

Em termos de contraordenações rodoviárias, a GNR destaca 1 128 por excesso de velocidade, 79 excessos de álcool, 169 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 161 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 894 por falta de inspeção periódica obrigatória e 277 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Em termos de sinistralidade rodoviária, "a GNR registou 934 acidentes, dos quais resultaram oito vítimas mortais, 25 feridos graves e 249 feridos leves".

