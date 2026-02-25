Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ingresso diário para a Essência do Vinho, que este ano conta com mais de 4000 vinhos, tem o custo de 27 euros, incluindo copo de prova. Para os visitantes que procuram uma experiência premium, está disponível o bilhete VIP, no valor de 120 euros, que dá acesso à exclusiva Room Experience, uma sala reservada onde será possível descobrir e provar rótulos raros e icónicos.

Segundo a organização, a edição deste ano volta a destacar a diversidade de regiões, estilos e produtores, integrando um programa alargado de masterclasses conduzidas por enólogos, críticos e especialistas internacionais. Entre os temas em destaque estão nomes de referência como Almaviva e Louis Roederer, bem como os 25 anos do Pintas, os terroirs do Dão, os Verdejo de Belondrade e viagens sensoriais entre a Madeira e Marsala.

O evento decorre entre as 15h00 e as 20h00 na quinta-feira, prolongando-se até às 21h00 na sexta e no sábado. No domingo, último dia, encerra às 19h00. Nesse dia realiza-se também a segunda edição do Veni Vini Vici, dedicada a produtores alternativos e vinhos de autor, com entrada controlada e foco em propostas fora dos cânones tradicionais.

A iniciativa encerra a Wine & Travel Week, reforçando o papel do Porto como destino de excelência para o enoturismo. "O Essência do Vinho é, acima de tudo, um encontro entre pessoas, regiões e formas de interpretar o vinho", afirma Nuno Guedes Vaz Pires, sublinhando ainda a importância do evento como plataforma de negócio e projeção internacional dos vinhos portugueses.

