O Comissário Europeu para a Habitação alertou recentemente para a necessidade de mais regras europeias para lidar com a pressão que o alojamento local e o arrendamento de curta duração exercem sobre a oferta de casas nas cidades.

Em Portugal, a questão mantém-se no centro do debate, enquanto decorre um processo de limpeza dos registos inativos de alojamento local, que deverá eliminar mais de 40 mil registos de um total de 125 mil, avança o Expresso. Em Lisboa, os registos devem cair de 18.600 para cerca de 11 ou 12 mil, e no Porto de 10.600 para menos de 9 mil.

Segundo a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), os dados do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) passarão a refletir a situação real do mercado já em novembro.

Muitos dos registos atualmente ativos nunca foram cancelados pelos proprietários, criando uma perspetiva inflacionada do setor e baseando legislação em dados desfasados da realidade, alerta Eduardo Miranda, presidente da ALEP.

Um estudo da consultora Neoturis conclui que as dificuldades de habitação em Lisboa e Porto são estruturais, resultando sobretudo de baixas taxas de construção e elevado número de casas desocupadas.

Entre 2015 e 2023, Lisboa registou apenas 2.352 novas habitações, oito vezes menos que na década de 1995-2004, mantendo cerca de 50 mil casas vazias. Segundo a análise, as restrições ao alojamento local nos centros históricos pouco contribuem para melhorar o acesso à habitação, já que estas casas são pequenas e não oferecem condições para residência permanente.

Em contraste com Portugal, várias cidades europeias adotaram medidas rigorosas para limitar o alojamento local. Berlim, Amesterdão, Viena, Londres e Paris estabeleceram limites anuais de dias em que uma casa pode ser arrendada a turistas ou restrições específicas no centro histórico. Barcelona planeia eliminar mais de 10 mil alojamentos locais até 2028 para repor imóveis no mercado habitacional.