De acordo com a agência espanhola Efe, “os corpos foram colocados por vizinhos numa praça do bairro da Penha”, depois de terem sido localizados em áreas de mata onde, na véspera, ocorreram intensos confrontos entre a polícia e membros do Comando Vermelho, uma das principais fações do narcotráfico no Brasil.

Já o portal G1 indicou que “foram contabilizados mais de 54 corpos encontrados”, sobretudo “na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia”, zona onde se concentraram os tiroteios.

A recuperação dos corpos, realizada sem o auxílio das autoridades, tem sido conduzida pelos próprios moradores das comunidades, em especial por mulheres que procuram familiares desaparecidos — companheiros, irmãos ou filhos. As vítimas, todas do sexo masculino, foram alinhadas no chão, lado a lado, à vista de vizinhos e jornalistas que se deslocaram ao local.

O balanço oficial da operação, divulgado na noite de terça-feira, aponta para 64 mortos, entre eles quatro polícias, além de 81 detenções. Ainda não foi esclarecido se os corpos recuperados pelos moradores estão incluídos neste número.

A operação, que mobilizou cerca de 2.500 agentes, tinha como objetivo cumprir 100 mandados de detenção contra membros do Comando Vermelho. Segundo as autoridades, os alegados traficantes responderam com bloqueios de vias, o que provocou interrupções em mais de uma centena de linhas de autocarros, bem como o encerramento de dezenas de escolas e centros de saúde.

O governo regional ainda não atualizou o número de vítimas nem informou quantos corpos foram oficialmente identificados.

