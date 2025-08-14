Há nove incêndios classificados pela Proteção Civil como ocorrências significativas: Tabuaço, Arganil, Lousã, Vila Real, Trancoso, Sátão, Vinhais, Cinfães e Portalegre.

O fogo que mobiliza mais meios é o que está a lavrar em Vila Boa, Sátão: estão no terreno 616 operacionais, com o apoio de 200 veículos terrestres e dois meios aéreos.

Em relação a Sátão, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Vaz, disse hoje que o incêndio na localidade de Águas Boas “foi uma calamidade” e agora teme que as chamas atravessem a Estrada Nacional 229 (EN229).

“Em Águas Boas ainda há incêndio, já melhorou, mas entrou na povoação e arderam alguns barracões e muitos quintais. Foi uma calamidade. Parece que não ardeu nenhuma casa, mas barracões e quintais foram”, disse pelas 19h Alexandre Vaz à agência Lusa.

O autarca adiantou que em Águas Boas estão “muitos carros, seis, a evitar que [o fogo] volte a piorar”, mas “lá a situação é mesmo muito, muito complicada”. acrescentando que entre Carrasqueira e a praia do Trabulo e a Senhora dos Caminhos “está um caos".

Ainda em Sátão, um bombeiro ficou ferido na sequência da queda de ramos de árvores, disse à agência Lusa o comandante de Vila Nova de Paiva.

“Ainda não tenho a confirmação se se trata de ferimentos ligeiros ou graves. Sei que ele está a caminho do hospital de Viseu. Ainda não tenho grandes pormenores, mas sei que teve a ver com a queda de ramos de árvores”, adiantou pelas 19h15 Pedro Rochinha.

Em Oliveira do Hospital, numa das frentes do incêndio de Arganil que avançou, o fogo está a levar ao desespero o presidente do município, que disse que “está o caos” instalado. Em declarações bastantes emotivas, Rolo afirmou: "não há um avião, não há meio aéreo, não há nada. Estamos aqui no meio do caos, com casas em perigo, com animais em perigo, com pessoas em pânico, com crianças fechadas dentro de casa e ninguém faz nada", afirmou.