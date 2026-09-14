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A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que concluiu que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) violou o direito europeu numa decisão de 2009, põe fim a um processo que se arrasta há mais de três décadas, noticia o Jornal de Negócios.

A Air Atlantis, criada em 1985 e detida maioritariamente pela TAP, foi dissolvida em 1993, levando ao despedimento coletivo de pilotos, tripulantes de cabine e outros trabalhadores. Os trabalhadores alegaram ter aceitado a compensação por acreditarem que a extinção da companhia era inevitável. Mais tarde, terão percebido que a TAP iria assumir parte das operações charter da AIA e ficar com parte do equipamento da empresa.

Os trabalhadores avançaram então para os tribunais para contestar o despedimento coletivo e pedir a reintegração na TAP. Em 2007, o Tribunal do Trabalho de Lisboa deu-lhes razão, condenando a companhia a reintegrá-los e a pagar os danos emergentes e os lucros cessantes. A decisão foi, contudo, revertida no ano seguinte pelo Tribunal da Relação.

O processo chegou depois ao Supremo Tribunal de Justiça, que em 2009 decidiu contra os trabalhadores. A decisão levou à abertura de uma nova ação contra o Estado português, por erro judiciário, depois de o STJ não ter remetido o caso para o TJUE.

Em setembro de 2015, o tribunal europeu considerou que os trabalhadores deviam ser indemnizados, concluindo que tinha existido uma transmissão de estabelecimento, que houve erro judiciário e que os Estados são obrigados a indemnizar por esse motivo.

Agora, o TJUE voltou a considerar que a decisão do Supremo violou o direito da União Europeia e determinou que os antigos trabalhadores devem ser indemnizados pelos prejuízos resultantes dessa violação. As decisões do tribunal europeu têm valor vinculativo.

O processo, que já atravessou duas ações judiciais e mais de 30 anos, chega assim a uma nova decisão favorável aos antigos trabalhadores da Air Atlantis.

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