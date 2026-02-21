Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A manifestação, amplamente divulgada online por grupos ultranacionalistas e da extrema-direita, decorreu sob forte dispositivo policial, perante receios das autoridades de novos confrontos com contra-manifestantes de esquerda, revela o France24.

Os participantes percorreram as ruas até ao local, na rue Victor Lagrange, onde o jovem foi mortalmente espancado. No final do trajeto, alguns manifestantes acenderam tochas e fizeram um momento de silêncio diante de uma faixa com a inscrição “Adeus, camarada”.

Durante a marcha ouviram-se palavras de ordem dirigidas à esquerda radical, como "a extrema-esquerda mata" e "cúmplices da França Insubmissa, assassinos antifascistas", num ambiente de elevada tensão política.

Antes do protesto, o Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou à calma, enquanto o Governo mobilizava um significativo contingente policial para evitar incidentes e garantir a segurança pública.

