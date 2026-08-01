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Um sismo de magnitude 4,7, registado na sexta-feira à noite perto da cidade italiana de Nápoles, causou 21 feridos e danos em várias infraestruturas, informaram hoje as autoridades locais.
O sismo ocorreu na sexta-feira à noite na região de Campi Flegrei, a uma profundidade de três quilómetros, de acordo com o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV).
A região, onde se encontra a maior cratera vulcânica da Europa, é palco de atividade sísmica frequente.
O sismo foi seguido de uma noite de réplicas de menor intensidade.
O serviço de proteção civil italiano informou que, das 21 pessoas feridas, duas necessitaram de tratamento hospitalar de emergência.
O sismo também provocou "o colapso de vários edifícios desocupados" e deslizamentos de terra, afirmou o ministro da Proteção Civil italiano, Nello Musumeci, nas redes sociais.
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