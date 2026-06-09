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A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) registaram 19.328 infrações durante a campanha "Viaje sem Pressa", que decorreu entre 2 e 8 de junho e teve como objetivo "alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via".

Ao longo da operação, foram fiscalizados presencialmente e por radar mais de 47 mil carros e condutores, num esforço concentrado nos distritos de Aveiro, Faro e Lisboa. No total, as entidades envolvidas fiscalizaram quase quatro milhões de veículos através de meios automáticos e presenciais.

Além das infrações relacionadas com a velocidade, as autoridades detetaram diversas situações de "utilização indevida do telemóvel durante a condução, condução sob o efeito do álcool, falta de utilização de dispositivos de segurança e irregularidades relacionadas com documentos e condições técnicas dos carros".

No âmbito da campanha, cerca de 500 condutores e passageiros participaram em ações de sensibilização, nas quais foram transmitidas recomendações para uma condução mais segura.

Entre as principais mensagens estiveram a necessidade de "adequar a velocidade às condições da via, do trânsito e meteorológicas; respeitar os limites legais de velocidade; manter distâncias de segurança; evitar comportamentos agressivos e manobras perigosas e adotar uma condução atenta e defensiva".

Durante o período da campanha, entre 2 e 8 de junho, foram registados 2.664 acidentes rodoviários em todo o território nacional. Destes resultaram dez vítimas mortais, 71 feridos graves e 845 feridos leves.

No continente ocorreram 2.520 acidentes, responsáveis por nove mortos, 69 feridos graves e 797 feridos leves. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira registaram-se 144 acidentes, dos quais resultou uma vítima mortal, dois feridos graves e 48 feridos leves.

A maioria da sinistralidade ocorreu em zonas sob jurisdição da GNR, onde se verificaram 1.617 acidentes, nove vítimas mortais e 56 feridos graves. Já na área da PSP foram contabilizados 1.047 acidentes, uma vítima mortal e 15 feridos graves.

Comparando com o mesmo período do ano passado, registaram-se menos 13 acidentes, mas os indicadores mais graves agravaram-se.

O número de vítimas mortais aumentou 11%, enquanto os feridos graves cresceram 27%. Em sentido contrário, os feridos leves diminuíram 6%.

Segundo o Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, o excesso de velocidade continua a representar mais de 60% das infrações rodoviárias registadas em Portugal continental.

Os dados das autoridades mostram ainda que, entre 2022 e 2024, a velocidade excessiva ou desadequada às condições da estrada esteve diretamente associada a 6.824 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 177 mortos, 588 feridos graves e 8.396 feridos leves.

A campanha "Viaje sem Pressa" foi a sexta das 11 ações previstas no Plano Nacional de Fiscalização para este ano. Até ao final de 2026 estão previstas mais cinco campanhas de sensibilização e fiscalização, dedicadas a temas como o álcool, o uso do telemóvel, os dispositivos de segurança, os veículos de duas rodas a motor e a proteção dos utilizadores mais vulneráveis da estrada.

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