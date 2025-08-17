Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os incêndios rurais consumiram este ano, até este domingo, mais de 172 mil hectares, 32 mil entre sábado e domingo, ultrapassando a área ardida de todo o ano de 2024, segundo dados provisórios do ICNF.

Quais os fogos que inspiram maior preocupação em Portugal continental?

Situação às 22h00 de domingo, 17 de agosto:

- Poiares (397 operacionais e 131 meios terrestres);

- Sabugal e Aldeia de Santo António (265 operacionais e 78 meios terrestres);

- Vilarinho (133 operacionais e 43 meios terrestres );

- Piódão (1084 operacionais, 366 meios terrestres e dois meios aéreos);

- Candal (432 operacionais, 139 meios terrestres e dois meios aéreos);

- Serra do Cubo (101 operacionais e 33 meios terrestres);

- Vila Boa (633 operacionais e 298 meios terrestres).

Quando começou esta vaga de incêndios?

Desde julho que deflagraram múltiplos incêndios rurais, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração do estado de alerta, em vigor desde 2 de agosto, e hoje prolongada até às 23h59 de terça-feira.

Há vítimas?

Os fogos provocaram três mortos e vários feridos, na maioria sem gravidade. Duas das vítimas são bombeiros da Covilhã — perderam a vida num acidente a caminho do combate a um incêndio.

E ao nível da destruição?

Os fogos destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Há ajuda externa para o combate aos incêndios?

Sim. Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.