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O calor intenso que se faz sentir em Portugal continental colocou mais de 160 concelhos em situação de perigo máximo de incêndio rural, abrangendo praticamente todos os distritos do continente, com exceção de Viana do Castelo, de acordo com o IPMA à Lusa.

Os concelhos em risco máximo distribuem-se pelos distritos do Porto, Aveiro, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Em várias outras zonas dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Faro, o perigo varia entre muito elevado e elevado.

Segundo o IPMA, o risco de incêndio deverá manter-se em níveis máximos ou muito elevados pelo menos até domingo, impulsionado pelas temperaturas elevadas, baixa humidade relativa do ar e ausência significativa de precipitação.

Face a este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para o agravamento do perigo de incêndio rural nos próximos dias. Em comunicado, a entidade sublinha que as condições meteorológicas são favoráveis à ignição e rápida propagação de incêndios, sobretudo nas regiões do interior Norte, Centro e Algarve, podendo também dificultar as operações de combate às chamas.

A Proteção Civil recorda que, durante este período de risco agravado, é proibido realizar queimadas extensivas, queimar amontoados de sobrantes agrícolas ou florestais, utilizar fogo para confeção de alimentos em espaços rurais fora dos locais autorizados e recorrer a equipamentos como motorroçadoras, corta-matos ou destroçadores.

Além do perigo de incêndio, as autoridades alertam para os efeitos do calor na saúde. A população, especialmente idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas, é aconselhada a reforçar a hidratação, evitando a exposição solar nas horas de maior calor. A ANEPC recomenda a ingestão de pelo menos 1,5 litros de água por dia, a utilização de protetor solar com fator superior a 30, o uso de roupa leve e clara e a preferência por refeições mais leves.

De acordo com as previsões meteorológicas, as temperaturas máximas deverão oscilar entre os 30 e os 37 graus até sábado, podendo atingir valores entre 38 e 40 graus em alguns locais do Alentejo, Ribatejo e Vale do Douro. Em muitos pontos do território, as temperaturas mínimas deverão manter-se nos 20 graus ou acima desse valor, dando origem às chamadas noites tropicais.

O IPMA emitiu aviso amarelo para todos os distritos de Portugal continental devido à persistência do tempo quente até às 21h00 de sábado. O distrito de Faro encontra-se igualmente sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte, pelo menos até ao meio-dia de sábado.

O instituto prevê, contudo, uma mudança do estado do tempo no início da próxima semana. Para domingo e segunda-feira é esperada uma descida acentuada das temperaturas máximas, sobretudo no litoral oeste, devido à entrada de uma massa de ar mais fresco proveniente do Atlântico.