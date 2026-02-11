Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Registámos 1576 ocorrências, 322 das quais na Área Metropolitana do Porto, 342 na Região de Coimbra e 196 na Região de Aveiro”, disse à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da ANEPC.

A mesma fonte adiantou que, cerca das 7h00, ainda decorria a operação de retirada preventiva de populações das localidades situadas junto às zonas ribeirinhas do rio Mondego, devido ao risco de inundações.

“Estamos a falar do deslocamento de mais de três mil pessoas. É uma operação gigantesca”, afirmou o comandante, sublinhando que, apesar de durante a noite não se ter registado uma subida significativa do caudal, mantém-se o risco de colapso dos diques do rio Mondego.

Segundo a ANEPC, as autoridades continuam a acompanhar de forma permanente a evolução da situação hidrológica, mantendo meios no terreno e em prontidão para responder a eventuais agravamentos.

