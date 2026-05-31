De acordo com informação disponível no site da ANEPC, o alerta para o incêndio foi dado poucos minutos depois das 14:40, altura em que os meios começaram a ser mobilizados para o local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) adiantou que, pelas 16:30, o fogo apresentava duas frentes ativas. Até esse momento, não havia registo de estradas cortadas nem de habitações ameaçadas pelas chamas.

As operações de combate prosseguem no terreno, estando a situação a ser acompanhada pelas autoridades.