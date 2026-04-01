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Segundo as autoridades locais, uma "falha de sistema" foi responsável pelo incidente no serviço Apollo Go, que rapidamente se espalhou pelas ruas, paralisando o trânsito em plena hora de ponta. A polícia recebeu múltiplos alertas de veículos imobilizados, enquanto vídeos partilhados nas redes sociais mostravam robotáxis bloqueando viadutos e avenidas, gerando cenas de confusão generalizada.
Um passageiro, Luka Lu, descreveu o momento como "muito perigoso" ao South China Morning Post. "Estávamos em hora de ponta, com trânsito intenso e vários veículos pesados. Esperei mais de uma hora por assistência da empresa e ninguém apareceu. Tive de chamar a polícia de trânsito", disse.
As autoridades confirmaram que não houve feridos, mas enviaram equipas para retirar passageiros e desbloquear as estradas. O incidente lança dúvidas sobre a segurança e fiabilidade dos veículos autónomos da Baidu, numa altura em que a empresa se encontra em expansão internacional, competindo com rivais como Pony.ai e WeRide.
Especialistas alertam que casos como este evidenciam os desafios ainda por superar na mobilidade autónoma, mesmo num setor em crescimento acelerado, e reacendem o debate sobre a dependência de cidades inteiras de tecnologias ainda em fase de consolidação.
Este episódio coloca Wuhan no centro das atenções globais e levanta questões sobre quão preparados estão os sistemas de transportes autónomos para situações críticas em ambientes urbanos densos.
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