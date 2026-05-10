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Perante o surto, a tripulação do navio reforçou as medidas de limpeza e desinfeção, isolou as pessoas infetadas e contactou as autoridades sanitárias para orientação sobre os procedimentos de desinfeção e notificação dos casos.

O cruzeiro tem chegada prevista a Port Canaveral, nos arredores de Orlando, Flórida, na segunda-feira, de acordo com o portal CruiseMapper.

A bordo seguem 3.116 passageiros, o que significa que cerca de 3% dos viajantes foram afetados pelo surto.

Segundo o CDC, o norovírus é a principal causa de surtos de diarreia e vómitos nos Estados Unidos e pode propagar-se através do contacto direto com pessoas infetadas, da ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas e do contacto com superfícies contaminadas.