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O incêndio deflagrou pelas 13h45 na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu não haver, para já, habitações em risco, em declarações à agência Lusa.

Pelas 18h20, as chamas estavam a ser combatidas por 103 operacionais apoiados por trinta meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com o site da Proteção Civil.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro, no local estão os Sapadores de Braga, uma Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, os Bombeiros Voluntários de Esposende, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os Bombeiros Voluntários de Fão, Bombeiros Voluntários de Amares, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Proteção Civil.

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